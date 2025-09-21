Samsun'da hırsızlık yalanı: Borçlarını kapatmak için oyun kurdu

Samsun’un Çarşamba ilçesinde bir kadın, borçlarını ödeyebilmek için evinde hırsızlık süsü vererek ziynet eşyalarının çalındığını iddia etti. Polis ekiplerinin dikkati sayesinde olayın kurmaca olduğu anlaşıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Samsun'da hırsızlık yalanı: Borçlarını kapatmak için oyun kurdu
Yayınlanma:

Çarşamba ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki G.K., evine geldiğinde kapıdaki anahtar göbeğinin hasarlı olduğunu ve içeri giremediğini öne sürerek polisi aradı. İddiaya göre, polis nezaretinde çilingir yardımıyla açılan evde odaların dağınık olduğu görüldü.

G.K., yaklaşık 500 bin TL değerinde ziynet eşyalarının çalındığını iddia etti. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

POLİSİN ŞÜPHESİ OYUNU BOZDU

Evde yapılan detaylı incelemede dağınıklığın hırsızlıktan kaynaklanmadığı, kapıdaki hasarın da bilinçli olarak oluşturulduğu tespit edildi. Kadının polise verdiği ifadelerdeki çelişkiler, soruşturmayı derinleştirdi.

Polis ekiplerinin dikkatli çalışması, olayın planlı bir senaryo olduğunu ortaya çıkardı.

G.K., sorgusunda gerçeği itiraf etti. Kapıyı kendisinin zorladığını, evdeki dağınıklığı bilerek oluşturduğunu ve ziynet eşyalarını bozdurup elde ettiği parayla borçlarını ödediğini söyledi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla G.K. hakkında “suç uydurma” suçundan adli işlem başlatıldı.

Bayrampaşa Belediyesi kura ile CHP'de kaldıBayrampaşa Belediyesi kura ile CHP'de kaldıSiyaset
Bayrampaşa’da başkanvekili seçimi kura ile belirlenecek!Bayrampaşa’da başkanvekili seçimi kura ile belirlenecek!Siyaset

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

samsun hırsızlık
Günün Manşetleri
Bayrampaşa Belediyesi kura ile CHP'de kaldı
Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi!
265 milyon liralık Baltalı Göleti İletim Hattı tamamlandı
Kadınlara onayları dışında erken doğum yaptırıldı
Marketler pazar günü kapalı mı olacak?
CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayı başladı
"25 Eylül’de Trump ile görüşeceğim"
8 ilde görev değişimi! Yeni başkanlar kim olacak?
Başkan yardımcısına ev hapsi kararı verildi
Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı!
Çok Okunanlar
Güncel altın fiyatları 21 Eylül 2025 Güncel altın fiyatları 21 Eylül 2025
750 bin TL’niz varsa dikkat! 750 bin TL’niz varsa dikkat!
Meteoroloji’den turuncu alarm! Meteoroloji’den turuncu alarm!
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası yarın başlıyor! TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası yarın başlıyor!
Benzin, Motorin ve LPG'de zam var mı? Benzin, Motorin ve LPG'de zam var mı?