Samsun'da hırsızlık yalanı: Borçlarını kapatmak için oyun kurdu

Çarşamba ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki G.K., evine geldiğinde kapıdaki anahtar göbeğinin hasarlı olduğunu ve içeri giremediğini öne sürerek polisi aradı. İddiaya göre, polis nezaretinde çilingir yardımıyla açılan evde odaların dağınık olduğu görüldü.

G.K., yaklaşık 500 bin TL değerinde ziynet eşyalarının çalındığını iddia etti. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

POLİSİN ŞÜPHESİ OYUNU BOZDU

Evde yapılan detaylı incelemede dağınıklığın hırsızlıktan kaynaklanmadığı, kapıdaki hasarın da bilinçli olarak oluşturulduğu tespit edildi. Kadının polise verdiği ifadelerdeki çelişkiler, soruşturmayı derinleştirdi.

Polis ekiplerinin dikkatli çalışması, olayın planlı bir senaryo olduğunu ortaya çıkardı.

G.K., sorgusunda gerçeği itiraf etti. Kapıyı kendisinin zorladığını, evdeki dağınıklığı bilerek oluşturduğunu ve ziynet eşyalarını bozdurup elde ettiği parayla borçlarını ödediğini söyledi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla G.K. hakkında “suç uydurma” suçundan adli işlem başlatıldı.