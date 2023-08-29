Samsun'da kavun hasadı başladı

Samsun’da Kızılırmak nehrinin beslediği Bafra Ovası’nda son kavunlar toplandı. 8 bin dekar alanda ekili olan kavun hasadında verim yüksek.

Aşırı yağışlar üreticiyi kara kara düşündürürken, havaların sıcak gitmesi verime olumlu yansıdı. Dönüm başına 4 ila 5 ton hasad alındı.

Bu sene üretici fiyatlardan da memnun.

Bafra’da birçok ile kavun satışı yapılıyor, bu kentler arasında Büyükşehirler de yer alıyor.