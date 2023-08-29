Samsun'da kavun hasadı başladı
Samsun’un Bafra Ovasında son sezonun son kavunları toplanıyor. İlk hasadın Temmuz ayında yapıldığı kavun arazilerinden, dönüm başına 4 ila 5 bin ton verim alındı.
Samsun’da Kızılırmak nehrinin beslediği Bafra Ovası’nda son kavunlar toplandı. 8 bin dekar alanda ekili olan kavun hasadında verim yüksek.
Aşırı yağışlar üreticiyi kara kara düşündürürken, havaların sıcak gitmesi verime olumlu yansıdı. Dönüm başına 4 ila 5 ton hasad alındı.
Bu sene üretici fiyatlardan da memnun.
Bafra’da birçok ile kavun satışı yapılıyor, bu kentler arasında Büyükşehirler de yer alıyor.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi