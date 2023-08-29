Samsun'da kavun hasadı başladı

Samsun’un Bafra Ovasında son sezonun son kavunları toplanıyor. İlk hasadın Temmuz ayında yapıldığı kavun arazilerinden, dönüm başına 4 ila 5 bin ton verim alındı.

Samsun'da kavun hasadı başladı
Son Güncelleme:

Samsun’da Kızılırmak nehrinin beslediği Bafra Ovası’nda son kavunlar toplandı. 8 bin dekar alanda ekili olan kavun hasadında verim yüksek.

Aşırı yağışlar üreticiyi kara kara düşündürürken, havaların sıcak gitmesi verime olumlu yansıdı. Dönüm başına 4 ila 5 ton hasad alındı.

Bu sene üretici fiyatlardan da memnun.

Bafra’da birçok ile kavun satışı yapılıyor, bu kentler arasında Büyükşehirler de yer alıyor.

Hangi ilçeler il olacak? İşte potansiyeli yüksek 67 ilçe!Hangi ilçeler il olacak? İşte potansiyeli yüksek 67 ilçe!Yurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Samsun # samsun # kavun # bafra
Çok Okunanlar
Biber dolması yaparken tencere üstüne koyun! Dolmaların içi lokum gibi pişiyor ve dağılmıyor
Biber dolması yaparken tencere üstüne koyun! Dolmaların içi lokum gibi pişiyor ve dağılmıyor
İl olmaya en yakın 67 ilçe açıklandı!
İl olmaya en yakın 67 ilçe açıklandı!
2024'te asgari ücret ne kadar olacak?
2024'te asgari ücret ne kadar olacak?
Doğubayazıt'ta kadınlar kendilerinin ürettiği tarlalarda hasada başladı
Doğubayazıt'ta kadınlar kendilerinin ürettiği tarlalarda hasada başladı
Büyük Taarruz'un az bilinen fotoğrafları
Büyük Taarruz'un az bilinen fotoğrafları
Öne Çıkanlar Türk mühendisler nanoteknoloji ile sahteciliğin önüne geçiyor - Ulusal Kanal Türk mühendisler nanoteknoloji ile sahteciliğin önüne geçiyor - Ulusal Kanal Mersin'de sinema keyfi Yenişehir'de yaşanacak! Mersin'de sinema keyfi Yenişehir'de yaşanacak!