Samsun'da Kenevir Üretimi! Ekim Alanlarında Hasat Yapıldı

Samsun'da, Havza Organize Sanayi Bölgesinde kenevirden tekstil ürünleri üretecek fabrika çalışmalarına hız verdi. Birçok olanda kullanımı olan kenevir bitkisi ekiminden çiftçiler de memnun.

Editör: İlyas Gümrükçü

Samsun'da 30 milyon dolar yatırımla kenevir fabrikası kuran Keneviro, tohumdan nihai ürüne kadar üretim yapacak.

Tesiste, ham ve boyalı elyaf, boyalı ve ham iplik, yüzde 100 doğal kedi kumunun yanı sıra hayvan altlığı üretimi yapılacak.

Amasya'nın Suluova ilçesinde kenevir ekimi yapıldı. Hasat yapılan arazide üreticiler, teknisyenler, çalışanlar, araştırmacılar Ulusal Kanal'a konuştu.

Çiftçiler yavaş yavaş kenevir ekimine yöneliyor. Geçen yıl 700 dekar, bu yıl 5 bin 200 dekar kenevir ekildi. Kenevirin kullanım alanları oldukça fazla.

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