Samsun'da Trafik Kazası! 2'si Polis 4 Kişi Yaralandı

Samsun'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın adresi, Atakum ilçesindeki Mimarsinan Mahallesi Nişantaşı Caddesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, İbrahim Pınar yönetimindeki 55 AKC 69 plakalı hafif ticari araç, polis memuru Adem Kurt idaresindeki 55 AAC 365 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmayla birlikte hafif ticari araç, trafik sinyalizasyon direğine çarptı.

Kazanın yetkililere ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Samsun Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürü Serhat Koray Yağcı ve kızı Sena Yağcı yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Pınar ile Kurt'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.