Samsun'da yangın! 1’i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi

Samsun'un Bafra ilçesinde dört katlı bir apartmanın ikinci katında çıkan yangında, başka bir dairede oturan 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü, dumandan etkilenen aile hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Samsun'da yangın! 1’i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi
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Samsun’un Bafra ilçesi Mevlana Mahallesi 401. Sokak’ta bulunan dört katlı bir apartmanda sabah saatlerinde yangın çıktı. İkinci kattaki dairenin mutfak bölümünde başlayan yangın, evde kimsenin bulunmadığı bir sırada meydana geldi. Kiracı Y.K.'ye ait daireden yükselen dumanlar kısa sürede binayı sardı.

3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangının çıktığı sırada üçüncü katta oturan M.C. (51), S.C. (45) ve K.C. (11) dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, ambulans ve polis ekipleri hemen müdahaleye başladı. İtfaiye ekipleri, dumandan etkilenen aileyi binadan güvenli şekilde tahliye etti.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Binada güvenlik amacıyla tahliye işlemi gerçekleştirilirken, yangının çıktığı dairede soğutma çalışmaları yapıldı. Yangının sebebi henüz belirlenemezken, daire tamamen kullanılamaz hale geldi.

Dumandan etkilenen M.C., S.C. ve küçük K.C., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ailenin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. 

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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