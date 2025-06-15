Samsun’da zehir tacirine darbe: 2 bin 300 sentetik ecza ele geçirildi

Samsun’un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, polis ekipleri 2 bin 300 sentetik ecza ele geçirdi. Gözaltına alınan 21 yaşındaki şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan adli işlem başlatıldı.

Samsun’da zehir tacirine darbe: 2 bin 300 sentetik ecza ele geçirildi
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir operasyon daha gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şahsa yönelik Atakum ilçesinde operasyon düzenlendi.

Ekipler, operasyon kapsamında şüpheli Ş.D'nin (21) ikamet adresine ve aracına eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan aramalarda, toplam 2 bin 300 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan Ş.D., gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli hakkında “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak” suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu suçlarına karşı mücadelenin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı. Özellikle gençleri hedef alan sentetik uyuşturucu türlerine karşı sahada etkin bir takip sistemi uygulandığı, gelen ihbarların titizlikle değerlendirildiği ifade edildi.

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