Tüketici için yeni dönem: Cayma hakkı 30 güne çıkıyor

Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı yönetmelik taslağına göre, doğrudan satış yöntemiyle yapılan alışverişlerde tüketici lehine önemli düzenlemeler hayata geçiyor. Bu kapsamda, mevcut 14 günlük cayma hakkı 30 güne çıkarılıyor. Tüketici, satın aldığı ürünü 30 gün içinde gerekçe göstermeksizin iade edebilecek ve bu işlem için ekstra ücret ödemeyecek.

Webtekno'nun haberine göre, yönetmelikte belirtilen bazı istisnalar da korunuyor. Kişiye özel üretilen ürünler, kolay bozulan mallar ve montajı yapılan ürünler, cayma hakkının dışında tutulacak. Böylece sistemin kötüye kullanımının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

ŞİRKETLERE YETKİ BELGESİ ZORUNLULUĞU

Yeni düzenlemeyle birlikte doğrudan satış şirketleri için yetki belgesi alma zorunluluğu getiriliyor. Bu belgeyi alacak firmalar, ek belgeler sunarak tüketiciye zarar vermeyeceklerini taahhüt etmek zorunda kalacak. Böylece pazarda faaliyet gösteren firmaların güvenilirliğinin artırılması hedefleniyor.

Taslak yönetmeliğe göre, 18 yaşın altındaki bireyler doğrudan satış sistemine katılamayacak. Bu sayede, gençlerin ticari sistemler içinde mağdur edilmesinin önüne geçilmesi planlanıyor.

Doğrudan satış şirketlerinin kazançlarından elde edilen komisyon ve prim ödemeleri %40 oranıyla sınırlandırıldı. Bu düzenleme, kazanç vaadiyle sisteme katılan kişilerin gerçekçi beklentilerle hareket etmelerini sağlamayı amaçlıyor.

BASKI VE YANILTICI VAATLERE SON

Yönetmelik taslağı, satıcıların tüketicilere baskı yapmalarını ya da gerçekleşmesi imkânsız vaatlerde bulunmalarını açık şekilde yasaklıyor. Bu maddeyle birlikte, tüketici haklarının daha güçlü şekilde korunması hedefleniyor.

Sisteme katılan bireylerin, ilk 30 gün içinde sistemden ayrılmaları durumunda ellerindeki ürünler şirket tarafından geri alınacak. Böylece, tüketicilerin mağdur olmadan sistemden çıkmaları kolaylaştırılmış olacak.

Yeni düzenleme, doğrudan satış yapan firmalara çağrı merkezi, internet sitesi gibi iletişim kanalları kurma zorunluluğu getiriyor. Bu sayede, tüketicilerin bilgi edinmesi ve taleplerini iletmesi daha erişilebilir ve etkili hale gelecek.