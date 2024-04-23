Şanlıurfa'da cinayet zanlısı operasyonla yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde cinayet zanlısı, operasyonla yakalandı.

Şanlıurfa'da cinayet zanlısı operasyonla yakalandı

Azadi Mahallesi'nde evinin önünde geçen yıl uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden A.A'nın (23) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla E.Y'nin (23) kaldığı adresi tespit etti.

Özel harekat polisi desteğiyle düzenlenen operasyonda E.Y. gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 35 fişek ele geçirildi.

Öte yandan, operasyon anı dron ile görüntülendi.

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