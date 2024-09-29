Şanlıurfa'da feci trafik kazası! 7 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Şanlıurfa'da feci trafik kazası! 7 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı oldu.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Şükrü Işık idaresindeki 02 ACS 885 plakalı minibüs, Erdal Dengi yönetimindeki BCI 4111 yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

Şanlıurfa'da feci trafik kazası! 7 kişi yaralandı - Resim : 1

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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