Şanlıurfa’da kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu 11 ilin yeniden inşaası için çalışmalar hızla devam ediyor.



Şanlıurfa’nın iki ilçesinde ilk kazma vuruldu. Birecik ve Eyyübiye ilçelerinde TOKİ eliyle 897 kalıcı konut inşa edilecek.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Şanlıurfa’daki çalışmaların görüntüsünü paylaştı.



Bakan Kurum paylaşımında, “Bilimsel, güçlü ve hızlı! TOKİ ile dirençli şehirlerimizi bu anlayışla inşa ediyoruz. Bilimden şaşmadan, hızlı hareket ederek, güçlü adımlarla, Şanlıurfa Birecik’te de başladık.” ifadelerini kullandı.