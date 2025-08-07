Şanlıurfa’da silahlı akraba kavgası! Kurşunlar havada uçuştu, 1’i ağır 4 yaralı var

Viranşehir’de alacak verecek meselesi yüzünden akraba iki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda biri ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı, mahalle savaş alanına döndü.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde akraba iki grup arasında yaşanan alacak verecek tartışması faciaya dönüştü. Olay, Atatürk Mahallesi'nde bulunan Doğlupınar İlkokulu yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan amca çocukları sokak ortasında karşı karşıya geldi.

SİLAHLAR ÇEKİLDİ, KURŞUNLAR YAĞDI

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine ortalık karıştı. Silahların kullanıldığı olayda Cemal Ç. (42) başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, İbrahim Halil Ç. (34) hafif şekilde yaralandı. Kimliği henüz öğrenilemeyen 2 kişi de başlarına aldıkları darbelerle yaralandı. 

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, hızla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Başından vurulan Cemal Ç.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

