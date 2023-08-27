Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

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Hasan A, Şanlıurfa-Viranşehir kara yolunun Eyyüp Nebi Kavşağı'nda aracının içerisinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan Hasan A. 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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