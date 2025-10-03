Şantiyede ölü bulunmuştu! Dorukhan Büyükışık davasında 7 yıl sonra cinayet iddiası

İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar H.K., B.Ç., A.G., H.A. ve T.Ç. katıldı. Duruşmada ayrıca maktul Dorukhan Büyükışık’ın annesi Nihal Büyükışık, babası Ethem Büyükışık ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanıklardan H.K, olay günü gece nöbetindeyken bir ses duyduğunu, köpeğiyle dolaştığını, ancak cenazenin bulunduğu bölgeye hiç gitmediğini savundu. H.K., “Görev bölgemde kamera vardı ama arızalıydı” dedi. Cumhuriyet savcısının sesi tarif etmesini istemesi üzerine, “Torba atılma sesi gibi” olduğunu belirtti.

SANIKLAR SES DUYDUKLARINI SÖYLEDİ

Makine operatörü B.Ç. de geceyi şantiyede geçirdiğini, köpeğini serbest bıraktığı sırada “pat” diye bir ses duyduğunu, bunu bekçi H.K. ile paylaştığını anlattı. Cenazeyi ertesi sabah gördüğünü söyleyen B.Ç., ifadesini savcıya verdiğini dile getirdi.

Gece bekçilerinden A.G. ise mesaisi bittikten sonra evine gittiğini, damadının haber vermesi üzerine yeniden şantiyeye döndüğünü söyledi. Mahkeme başkanının “Olayın ne olduğunu bilmeden nasıl hemen geri döndün?” sorusunu yanıtsız bıraktı.

Sanıklardan H.A. ise bir bağırma sesi duyduğunu itiraf ederek, “Bir insanın canı yanarsa bağırır. Bağırdığını duydum ama sonra ses kesildi” dedi. Bekçi T.Ç. ise olay akşamı rahatsız olduğunu, herhangi bir ses duymadığını ve sabah polislerden olayı öğrendiğini savundu.

“OĞLUMUZLA MÜKEMMEL BİR İLETİŞİMİMİZ VARDI”

Maktulün annesi Nihal Büyükışık, son güne kadar oğluyla birlikte olduklarını anlattı. Büyükışık, “Dorukhan bize haber vermeden evden çıkmış. Sabah telefon sesine uyandık, eşim arandı. Oğlumu aradım ama cevap alamadım. Eşim beni alıp geldi ve ‘Dorukhan’ı kaybettik’ dedi. Ben yürüyüşte kaybettik sandım. Ona sonsuz güvenirdim. Sanıklardan şikayetçiyim. Oğlumuzla mükemmel bir iletişimimiz vardı” dedi.

Anne Büyükışık, oğlunun bir süre sınav stresi yaşadığını ancak psikolog desteği aldığını söyledi. “O gün neden ambulans çağrılmadı, neden deliller toplanmadı? Vicdanlarına sesleniyorum, ne olduysa itiraf etsinler” diye konuştu.

“OĞLUM İŞKENCE GÖRDÜ”

Baba Ethem Büyükışık ise oğlunun Ankara’da işe başlayacağını, psikolojik sorunu olmadığını ve yürüyüş için dışarı çıktığını belirtti. Olaydan 13 gün sonra şüpheli polise verilen kamera görüntülerinde oğlunun göründüğünü, ancak görüntü bilgilerinin silindiğini iddia etti.

“Dorukhan arabasını sanığın kaldığını söylediği konteynerin dibine park etmiş. İki kamera H.K. ile B.Ç. arasındaki konuşmayı kaydetmiş ama kayıtlar kaybedildi. Oğlum işkence gördü, öldürüldükten sonra olay yerine bırakıldı” dedi.

Baba Büyükışık ayrıca polislerin 19 kamera kaydını almadığını, kayıtların yok edildiğini öne sürdü.

Cumhuriyet savcısı dosyadaki eksikliklerin giderilmesini talep ederken, mahkeme heyeti sanıkların mevcut durumlarının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan baba Ethem Büyükışık, “Sanıkların tutuklanmalarını istedik. İleride sanık sayısının artacağını düşünüyoruz. Mahkeme salonlarında hesap verdiklerini görmek istiyoruz” dedi.

NE OLMUŞTU?

İzmir’in Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018’de Dorukhan Büyükışık (26), şantiyede ölü bulunmuş, olay ilk etapta “intihar” olarak değerlendirilmişti. Ailenin şikayeti üzerine polisler hakkında “görevi kötüye kullanmak” suçlamasıyla iddianame hazırlanmış, ayrıca şantiye bekçileri ve çalışanları hakkında “kasten öldürme” suçlamasıyla müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.