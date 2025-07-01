Şap alarmı! 81 ilde hayvan pazarları acil koduyla kapatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, şap hastalığında yaşanan ciddi artış sonrası Türkiye genelinde önemli bir karar aldı. 81 ilin Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine acele kodlu resmi bir yazı gönderilerek, ülke genelindeki tüm hayvan satış yerlerinin ikinci bir emre kadar kapatılması talimatı verildi.

BAYRAM SONRASI HAREKETLİLİK ŞAP RİSKİNİ ARTIRDI

Bakanlık tarafından iletilen yazıda, Kurban Bayramı döneminde hayvan hareketlerinin artmasıyla birlikte şap hastalığında önemli bir yükseliş gözlemlendiği bildirildi. Salgın niteliği taşıyan bu hastalıkla mücadele için alınan önlemler kapsamında karantina tedbirleri uygulandığı, hasta hayvanlardan numune toplandığı ve hayvan hareketlerinin kısıtlandığı belirtildi.

Aynı açıklamada, “Hasta hayvanlardan alınan numunelerde şap hastalığı etkeni virüsler üzerinde yapılan çalışmalarda genetik/antijenik değişiklikler tespit edilmiştir” ifadesiyle, virüsün yeni varyantlarının ortaya çıktığı duyuruldu. Bu durum, mevcut mücadele yöntemlerinin gözden geçirilmesi gerekliliğini ortaya koydu.

AŞI GELİŞTİRİLDİ AMA ZAMAN YETERSİZ

Yeni virüs tiplerine karşı koruyucu aşıların geliştirildiği belirtilen açıklamada, “Yeni ortaya çıkan bu virüs tiplerine karşı koruyucu aşı üretimi tamamlanmış ve sahada kullanıma başlanmıştır. Ancak kısa sürede duyarlı türden tüm çift tırnaklı hayvanların aşılanması mümkün görünmemektedir” denildi. Aşılama çalışmaları sürerken, hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla daha etkili bir yöntem olarak hayvan hareketlerinin kısıtlandığı vurgulandı.

Genel müdürlüğün açıklamasında yer alan şu ifadeler, alınan kararın temel gerekçesini oluşturdu: “Riskli bölgelerde hayvan hareketlerinin kısıtlanmasının aşılamadan daha etkin bir yöntem olduğu tüm kamuoyu tarafından bilinmektedir. Bu kapsamda hayvan satış yerlerinde (hayvan pazarı, canlı hayvan borsası, hayvan toplama ve satış merkezi, park ve panayırları), hayvan ve ziyaretçi hareketliliğinin yoğun olması hastalığın yayılımında yüksek risk oluşturacağından iliniz genelinde faaliyet gösteren hayvan satış yerlerinin tamamının ikinci bir emre kadar ivedi bir şekilde kapatılması hususunda gereğini rica ederim.”