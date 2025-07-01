Şap alarmı! 81 ilde hayvan pazarları acil koduyla kapatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı sonrası artış gösteren şap hastalığı nedeniyle harekete geçti. 81 il müdürlüğüne acele kodlu yazı gönderen Bakanlık, tüm hayvan satış yerlerinin ikinci bir emre kadar kapatılmasını talep etti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Şap alarmı! 81 ilde hayvan pazarları acil koduyla kapatıldı
Yayınlanma: Güncellenme:

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, şap hastalığında yaşanan ciddi artış sonrası Türkiye genelinde önemli bir karar aldı. 81 ilin Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine acele kodlu resmi bir yazı gönderilerek, ülke genelindeki tüm hayvan satış yerlerinin ikinci bir emre kadar kapatılması talimatı verildi.

BAYRAM SONRASI HAREKETLİLİK ŞAP RİSKİNİ ARTIRDI

Bakanlık tarafından iletilen yazıda, Kurban Bayramı döneminde hayvan hareketlerinin artmasıyla birlikte şap hastalığında önemli bir yükseliş gözlemlendiği bildirildi. Salgın niteliği taşıyan bu hastalıkla mücadele için alınan önlemler kapsamında karantina tedbirleri uygulandığı, hasta hayvanlardan numune toplandığı ve hayvan hareketlerinin kısıtlandığı belirtildi.

Aynı açıklamada, “Hasta hayvanlardan alınan numunelerde şap hastalığı etkeni virüsler üzerinde yapılan çalışmalarda genetik/antijenik değişiklikler tespit edilmiştir” ifadesiyle, virüsün yeni varyantlarının ortaya çıktığı duyuruldu. Bu durum, mevcut mücadele yöntemlerinin gözden geçirilmesi gerekliliğini ortaya koydu.

AŞI GELİŞTİRİLDİ AMA ZAMAN YETERSİZ

Yeni virüs tiplerine karşı koruyucu aşıların geliştirildiği belirtilen açıklamada, “Yeni ortaya çıkan bu virüs tiplerine karşı koruyucu aşı üretimi tamamlanmış ve sahada kullanıma başlanmıştır. Ancak kısa sürede duyarlı türden tüm çift tırnaklı hayvanların aşılanması mümkün görünmemektedir” denildi. Aşılama çalışmaları sürerken, hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla daha etkili bir yöntem olarak hayvan hareketlerinin kısıtlandığı vurgulandı.

Genel müdürlüğün açıklamasında yer alan şu ifadeler, alınan kararın temel gerekçesini oluşturdu: “Riskli bölgelerde hayvan hareketlerinin kısıtlanmasının aşılamadan daha etkin bir yöntem olduğu tüm kamuoyu tarafından bilinmektedir. Bu kapsamda hayvan satış yerlerinde (hayvan pazarı, canlı hayvan borsası, hayvan toplama ve satış merkezi, park ve panayırları), hayvan ve ziyaretçi hareketliliğinin yoğun olması hastalığın yayılımında yüksek risk oluşturacağından iliniz genelinde faaliyet gösteren hayvan satış yerlerinin tamamının ikinci bir emre kadar ivedi bir şekilde kapatılması hususunda gereğini rica ederim.”

Türkiye genel greve gidiyor!Türkiye genel greve gidiyor!Gündem
Altınbaş Holding Onursal Başkanı Ali Altınbaş hayatını kaybettiAltınbaş Holding Onursal Başkanı Ali Altınbaş hayatını kaybettiGündem
Şap Hastalığı
Günün Manşetleri
İstanbul’da fiyatlar yeniden tırmandı!
81 ilde hayvan pazarları acil koduyla kapatıldı
Gizli Bilgileri İngiltere'ye Sattılar!
Türk’e gelince ‘Türkiyeli’
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu
Dört kişilik ailenin aylık gideri 85 bin lirayı aştı
Erdoğan'dan enflasyon ve ihracat mesajı
Son 3 günde 263 yangına müdahale!
Mayıs ayında dış ticaret açığı büyüdü
Mayıs 2025 işsizlik verileri açıklandı
Çok Okunanlar
Altın fiyatları el yakıyor Altın fiyatları el yakıyor
ŞOK market 2 Temmuz Çarşamba indirimli ürünler listesi yayımlandı! ŞOK market 2 Temmuz Çarşamba indirimli ürünler listesi yayımlandı!
Gemlik'teki deprem Marmara için uyarı mı? Gemlik'teki deprem Marmara için uyarı mı?
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
2025'in kazandıran yıldızı belli oldu 2025'in kazandıran yıldızı belli oldu