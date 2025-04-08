Şap alarmı: Bir köy karantinaya alındı

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Kalburcu köyünde şap hastalığı şüphesi üzerine bir işletmede inceleme başlatıldı. Yapılan klinik muayene ve laboratuvar analizlerinin ardından hastalık tespit edildi.

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Şap alarmı: Bir köy karantinaya alındı
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Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Kalburcu köyü karantinaya alındı. Şap tespit edilen işletme ve çevresindeki hayvanlar için mihrak aşılama çalışmaları başlatıldı.

Ayrıca köy merkez alınarak 10 kilometre çapındaki alanda hayvan giriş ve çıkışları geçici olarak durduruldu.

Şap hastalığı; sığır, manda, koyun, keçi, domuz ve çift tırnaklı vahşi hayvanlarda görülebilen, çok hızlı bulaşan viral bir hastalık olarak biliniyor. Özellikle ağır vakalarda tırnak düşmesi, buzağı ve kuzularda ölümler meydana gelebiliyor.

Hastalık, süt ve et veriminde ciddi düşüşe ve ekonomik kayıplara yol açıyor. Uzmanlar, en etkili mücadelenin hastalık ortaya çıkmadan önce yapılan aşılamalarla sağlandığını vurguluyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

çanakkale Şap Hastalığı
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