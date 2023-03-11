Şap hastalığıyla mücadele büyüyor: 2 ilde hayvan borsası pazarları kapatıldı

Ülkemizde de görülen SAT-2 serotipi şap hastalığı nedeniyle Diyarbakır ve Siirt’te canlı hayvan borsası pazarları, önlem amaçlı kapatıldı. Hayvancılığın yaygın yapıldığı illerimizden Ağrı’da da, hastalık nedeniyle büyükbaş hayvanlar aşılanıyor.

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Önlemler ardı ardına geliyor. Şap hastalığıyla mücadele büyüyor. Bir taraftan canlı hayvan pazarları kapatılıyor. Diğer taraftan büyükbaş hayvanlar aşılanıyor.

Diyarbakır ve Siirt’te canlı hayvan borsası pazarları önlem amaçlı kapatıldı. Her iki ilin Valiliğinden konu ile ilgili açıklama yapıldı. Şap hastalığıyla mücadele kapsamında canlı hayvan pazarlarının ikinci bir emre kadar kapatıldığı duyuruldu.

Siirt'te ayrıca şap hastalığı tedbirleri kapsamında kente hayvan giriş ve çıkışlarının yasaklandığı bildirildi.

Ülkemizde hayvancılığın yaygın olduğu illerden Ağrı’da, büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapılmaya başlandı.

Kentte, şap hastalığına önlem olarak tüm hayvan hareketliliği yasaklandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, büyükbaş hayvanları aşılamak için çalışma yapıyor.

Köylere giden ekipler, ahırlarda dezenfekte çalışmasının ardından şap aşısı yaptı. Yaklaşık 400 bin büyükbaşın bulunduğu kentte ekiplerin aşı çalışması devam ediyor.

Aşılama yaptırmayan hayvan sahiplerine de 46 bin lira para cezası verileceği bildirildi.

# Şap Hastalığı # ağrı # siirt

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