Kahramanmaraş’ta iplik üretim tesisleri büyük hasar gördü

Türkiye'nin iplik ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Kahramanmaraş'ta, depremin ardından iplik üretim tesisleri de büyük darbe aldı.



Geçen yıl 65 iplik fabrikasından 48 ülkeye 335 milyon dolarlık pamuk ipliği ihracatı yapılan kentte, üretim durma aşamasına geldi.



Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, kentin sanayisini düzeltmek için çalıştıklarını bildirdi.

Kahramanmaraş'taki tesislerin durması dünya pamuk ipliği fiyatlarını etkiledi. Depremin ardından diğer üretici ülkeler pamuk ipliği fiyatlarına zam yaptı.



