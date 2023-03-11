Depremden etkilenen 10 ile sağlık personeli atanacak

Depremden etkilenen 10 il için 12 bin 700 sağlık personeli ataması yapılacak. Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgeleriyle ilgili alınan kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Koca, "Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Maraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa için 71 ilden isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12 bin 700 atama yapılacağını duyurdu.

İsteğe bağlı atamalardan 1.881’i uzman hekim, 249’u hekim, 146’sı uzman diş hekimi, 232’si diş hekimi, 81’i eczacı, 4 bin 255’i hemşire, bin 302’si ebe, 4 bin 24’ü sağlık memuru ve teknikeri, 530’u diğer gruplardaki sağlık personelini kapsıyor.

İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değişikliği Kurası için başvurular Personel Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak.

Bakan Koca son başvuru tarihinin 15 Mart olduğunu duyurdu. Yerleştirmeler 30 Mart tarihinde noter huzurunda yapılacak.

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