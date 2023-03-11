İETT otobüsü bariyerlere çarptı: 4 yaralı

İstanbul Sultangazi Arnavutköy yolu Habipler girişinde İETT otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada 4 vatandaş yaralandı.

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Önce seyir halindeki araçla çarpıştı. Ardından da bariyerlere çarptı. İstanbul Sultangazi Arnavutköy yolundaki kazada 4 vatandaş yaralandı.

Kaza saat 10.00 sıralarında yaşandı. İETT otobüsü, Habipler yol ayrımına ulaştığı sırada yandaki seyir halinde olan panelvan ile çarpıştı. Sonra da bariyerlere çarptı.

Kazada, İETT otobüsünde yolcu olarak bulunan Harun K., Zeynep K. ve panelvandaki Melik Can K. ile Hazal S. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili çalışma yaparken Habipler Mahallesi'ne giriş araç trafiğine kapatıldı. Yolun Sultangazi istikametinde ise trafik oluştu. Araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.

# İETT otobüs # kaza

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