Sapanca Gölü alarm veriyor! Su seviyesi kritik eşiği aştı, taş kalıntılar ortaya çıktı

Türkiye genelinde etkili olan kuraklık, Sapanca Gölü’nü de vurdu. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık, yetersiz yağış, bilinçsiz sulama ve kaçak kullanım gibi nedenlerle gölde su seviyesi her geçen gün düşüyor. Son ölçümlere göre göl seviyesi 29,80 metreye geriledi. Bu kritik düşüşle birlikte göl tabanında tarihi olduğu değerlendirilen taş kalıntılar ortaya çıktı. Birçok sandal ise su çekilmesi nedeniyle karaya oturdu.

10 SANTİM DAHA DÜŞERSE ACİL EYLEM PLANI DEVREYE GİRECEK

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), su miktarının 29,70 metreye gerilemesi halinde kapsamlı bir acil eylem planını hayata geçirecek. Plan dahilinde, endüstri alanlarında su kesintileri uygulanacak, park ve bahçe sulamaları durdurulacak, tarımsal faaliyetlerde içme suyu kullanımı denetlenecek. Ayrıca, turistik tesislerdeki süs havuzlarına su verilmesi yasaklanacak ve konut-ticari aboneliklerde yüksek tüketim takip altına alınacak.

Yetkililer, Sapanca Gölü’nde son 5 yılın ortalamasına göre 149 santimetrelik su kaybı yaşandığını, göl kıyısının yaklaşık 20 metre geri çekildiğini bildirdi. Kuruyan dere yatakları ve buharlaşma nedeniyle binlerce metreküp su kaybı yaşandığı vurgulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı da yalnızca Sapanca değil, kuraklık riski altında olan Eber, Akşehir, Bafa, Beyşehir, Burdur, İznik ve Seyfe gölleri için de "acil eylem planı" hazırlıklarına başladı.