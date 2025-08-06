Termometreler 54'ü gösterdi! Bu ilçe sahil kentlerini solladı

Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde belediye binası önündeki termometre bugün 54 dereceyi gösterdi. Sıcaklık, başta Akdeniz ve Ege olmak üzere birçok sahil kentini geride bıraktı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Termometreler 54'ü gösterdi! Bu ilçe sahil kentlerini solladı
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Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde yaz sıcağı zirve yaptı. İlçede belediye binası önünde bulunan termometre bugün 54 dereceyi gösterdi. Kavurucu sıcaklık, Sarıcakaya’yı Türkiye’nin en sıcak noktalarından biri haline getirdi.

Mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden sıcaklıklar, ilçede günlük yaşamı zorlaştırdı. Yüksek sıcaklık nedeniyle vatandaşlar dışarıya çıkmamayı tercih ederken, mecburen dışarı çıkanlar ise gölgelik alanlara yöneldi.

Sarıcakaya’da bugün kaydedilen 54 derecelik sıcaklık, başta Antalya, Mersin ve Muğla gibi sahil kentleri olmak üzere birçok turizm merkezini geride bıraktı. İlçede yaşayanlar, sıcak havadan korunmak için bol bol su tüketmeye başladı.

Vatandaşlar, bu denli yüksek sıcaklıkların özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar için tehlike oluşturduğuna dikkat çekerek yetkililerden gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

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