Termometreler 54'ü gösterdi! Bu ilçe sahil kentlerini solladı

Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde yaz sıcağı zirve yaptı. İlçede belediye binası önünde bulunan termometre bugün 54 dereceyi gösterdi. Kavurucu sıcaklık, Sarıcakaya’yı Türkiye’nin en sıcak noktalarından biri haline getirdi.

Mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden sıcaklıklar, ilçede günlük yaşamı zorlaştırdı. Yüksek sıcaklık nedeniyle vatandaşlar dışarıya çıkmamayı tercih ederken, mecburen dışarı çıkanlar ise gölgelik alanlara yöneldi.

Sarıcakaya’da bugün kaydedilen 54 derecelik sıcaklık, başta Antalya, Mersin ve Muğla gibi sahil kentleri olmak üzere birçok turizm merkezini geride bıraktı. İlçede yaşayanlar, sıcak havadan korunmak için bol bol su tüketmeye başladı.

Vatandaşlar, bu denli yüksek sıcaklıkların özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar için tehlike oluşturduğuna dikkat çekerek yetkililerden gerekli önlemlerin alınmasını istedi.