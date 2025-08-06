28 yıl önce kaybolmuştu: Cesedi buzulların altından çıktı! Giysileriyle birlikte sapasağlam bulundu

Pakistan’ın doğusundaki dağlık Kohistan bölgesinde, 28 yıl önce kaybolan bir adama ait ceset, eriyen buzulların altından neredeyse hiç bozulmamış halde ortaya çıktı.

Yerel bir çoban tarafından “Lady Vadisi” olarak bilinen bölgede keşfedilen cesedin, giysileriyle birlikte oldukça sağlam olduğu görüldü. Cesedin yanında bulunan kimlik kartında “Naseeruddin” ismi yazıyordu. Polis, kimlik bilgileri üzerinden 1997 yılında bölgede kaybolan bir kişiye ulaştı.

Yetkililer, Naseeruddin’in bir kar fırtınası sırasında buzul çatlağına düşerek kaybolduğunu bildirdi. O günden beri kendisinden haber alınamamıştı.

Bölgedeki kar yağışının son yıllarda azalmasıyla buzulların güneş ışığına daha fazla maruz kaldığı ve erime sürecinin hızlandığı vurgulandı. Uzmanlar, bu olayın iklim değişikliğinin etkilerini net biçimde ortaya koyduğunu ifade etti.

BBC Urdu’ya konuşan cesedi bulan çoban Omar Khan, “Gördüğüm şey inanılmazdı. Ceset sapasağlamdı, giysileri bile yırtılmamıştı,” dedi. Polis, kimliği doğruladıktan sonra bölge halkı da olayla ilgili daha fazla bilgi paylaşmaya başladı.

Naseeruddin’in evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Kaybolduğu gün, kardeşi Kathiruddin ile birlikte at sırtında yola çıktıkları belirtildi. Aile içi bir anlaşmazlık nedeniyle evlerini terk ettikleri, vadide sabah saatlerinde ulaştıkları ve öğleden sonra kardeşinin bir mağaraya girdiği ifade edildi. Geri dönmeyince yapılan tüm aramalara rağmen izine rastlanmadı.

İslamabad’daki Comsats Üniversitesi Çevre Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muhammad Bilal, bu tür durumlarda cesedin ani donmayla birlikte çürümeden korunduğunu belirtti. Bilal, “Buzul içindeki oksijen ve nem eksikliği, bedenin mumyalanmasına neden olur” açıklamasında bulundu.