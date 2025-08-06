Uzman isim uyardı: Bu hatalar kene patlamasına yol açabilir!

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Çetin, kenelere karşı bilinçsizce yapılan ilaçlamaların, kenelerin doğal düşmanlarını da ortadan kaldırarak popülasyonun daha da artmasına neden olabileceğini söyledi.

Türkiye genelinde etkili olan yüksek sıcaklıklar, kene vakalarında artışa yol açarken özellikle Orta Anadolu'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) riski giderek büyüyor. Bu süreçte yapılan bilinçsiz ilaçlamalar, sorunu çözmek yerine daha büyük bir tehlikeye zemin hazırlıyor.

"BİR KENE 10 BİN YUMURTA BIRAKABİLİR"

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Çetin, yaptığı açıklamada, gelişigüzel yapılan ilaçlamaların kenelerin doğal düşmanlarını da öldürdüğüne dikkat çekti. Prof. Dr. Çetin, "Kenelere karşı yapılan ilaçlamalarda çok dikkatli olunması gerekiyor. Eğer keneler hâlâ yumurta aşamasındaysa ve bu dönemde yapılan ilaçlama karınca, örümcek gibi doğal düşmanları yok ederse, bu yumurtalar etkilenmeden gelişir ve çok daha fazla kene ortaya çıkar. Bir kene yaklaşık 10 bin yumurta bırakabiliyor" dedi.

"ZAMAN VE MEKAN ÇOK ÖNEMLİ"

İlaçlamada doğru zamanlama ve alanın büyük önem taşıdığına işaret eden Çetin, "Vaka sayılarının büyük kısmı hayvancılıkla uğraşan kişilerde görülüyor. Bu nedenle özellikle akşamları yaylımdan dönen hayvanların ilaçlanması, henüz yumurtlamamış kenelerin bertaraf edilmesini sağlar ve en etkili mücadele olur" diye konuştu.

PROFESYONEL ŞEKİLDE YAPILMALI

Yanlış ilaçlamanın çok daha fazla kene popülasyonuna neden olabileceğini belirten Çetin, şunları söyledi:



“İlaçlama yapılacaksa öncelikle vahşi hayvanların sıkça geldiği alanlar, gübrelikler ve ahırlar ele alınmalı. Bu alanlar doğru yöntemlerle ilaçlandığında başarı sağlanır. Ancak unutulmamalıdır ki bu tür ilaçlamalarda genellikle kenelerin doğal düşmanları ölürken yumurtalar etkilenmez. Bu da ileride çok daha fazla sayıda kenenin ortaya çıkmasına yol açabilir.”

İlaçlama işlemlerinin mutlaka profesyonel ekiplerce, Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Orman İl Müdürlüklerinden temin edilen ilaçlarla yapılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Çetin, özellikle hayvan pazarları ve hayvan alışverişinin yapıldığı alanların düzenli olarak ilaçlanmasının önemine dikkat çekti.