Üç ilçeyi birbirine bağlayan noktada trafik çilesi bitiyor! Düğüm çözüldü

Bursa Büyükşehir Belediyesi, üç ilçeyi doğrudan etkileyen önemli bir ulaşım yatırımı için temel attı. Nilüfer, Osmangazi ve Mudanya ilçeleri arasında geçiş sağlayan bölgede hayata geçirilen proje kapsamında yeni bir köprü inşa edilecek, mevcut yollar genişletilecek.

Sanayi Caddesi ile Nilüfer Bademli Kavşağı arasında yapılacak düzenlemelerle, özellikle Bademli ve Geçit çevresinde yıllardır yaşanan trafik sorununun çözülmesi hedefleniyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, “Yıllardır ertelenen bu soruna ortak akılla neşter vurduk” ifadelerini kullandı.

DAR BOĞAZA KALICI ÇÖZÜM

Büyükşehir Belediyesi, Mudanya yolu üzerindeki dar boğazı ortadan kaldıracak yeni projeye start verdi. Mevcut durumda köprüde iki şeride düşen trafik akışı, yapılacak 5 şeritli yeni köprü ile rahatlayacak.

5 ŞERİTLİ YENİ KÖPRÜ İNŞA EDİLİYOR

Nilüfer Çayı üzerine yapılacak yeni köprü 25 metre genişliğinde ve 42 metre uzunluğunda olacak. Bursa’dan Mudanya yönüne ve çevre mahallelere devam eden araçlar için ayrı şeritler oluşturulacak. Bademli ve Nilüferköy yönüne dönecek araçlar için de kesintisiz geçiş imkanı sağlanacak.

PROJE 10 AYDA TAMAMLANACAK

Başkan Bozbey, “Sanayi Caddesi ile Bademli Kavşağı arasında kalan bu noktada ciddi bir trafik daralması yaşanıyor. Şimdi bu sıkışıklığı gidermek için önemli bir adım atıyoruz. Köprümüzü ve yol düzenlemelerini 10 ay içinde tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Bademli bölgesinde okul yoğunluğunun da fazla olduğunu belirten Bozbey, özel araç kullanımının arttığına dikkat çekerek, “Ulaşımı bilimsel verilerle ve mühendislik bakışıyla ele alıyoruz. Trafik kazalarının azalması, ulaşımın güvenli ve hızlı hale gelmesi bizim önceliğimizdir” ifadelerini kullandı.

TARİHİ KÖPRÜ KORUNUYOR

Proje sahasında bulunan ve Cumhuriyet döneminde inşa edilen tarihi kemer köprünün zarar görmemesi için çalışmalar hassasiyetle yürütülüyor. Bozbey, Karayolları Genel Müdürlüğü ve DSİ ile koordinasyon halinde çalıştıklarını belirtti.

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı üzerinde çalıştıklarını açıklayan Bozbey, “Bu plan bizim kent anayasamız olacak. Bursa’yı yaşam kalitesi yüksek, planlı bir kent haline getirmek için yola çıktık” dedi.