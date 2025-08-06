Barış Alper Yılmaz hayranı olduğu ismi ilk kez açıkladı: ''Kendim de öyle olmaya çalıştım.''

Galatasaray’ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Red Bull’a verdiği röportajda kariyeri, hedefleri ve milli takım duygularını anlattı. Yıldız oyuncu, Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo’yu idol olarak gördüğünü açıkladı.

Barış Alper, Galatasaray’daki dört yılını değerlendirirken, “Gerçekten benim için unutulmaz dört yıl geride kaldı. Son üç yılda şampiyonluklar yaşadım, kupalar kaldırdım. Gurur verici. Ben hayal kurmayı hiç bırakmadım.” ifadelerini kullandı.

Galatasaray kariyerinde unutamadığı maçı da anlatan Barış Alper, “Galatasaray'da yaşadığım ilk şampiyonluğu unutamıyorum. Ankaragücü deplasmanındaydık. Ankara'nın benim için ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Orada şampiyonluk maçında gol atmak ve maçtan sonra şampiyonluğu deplasman tribünüyle kutlamak unutulmazdı.”

''HIZLI, SAVAŞÇI, GÜÇLÜ VE ÇALIŞKAN FUTBOLCULARI ÖRNEK ALDIM''

Küçüklüğünden beri örnek aldığı oyuncular hakkında da konuşan Barış Alper, “Çocukluğumdan beri hızlı, savaşçı, güçlü ve çalışkan futbolcuları örnek aldım. Kendim de öyle olmaya çalıştım. Cristiano Ronaldo'yu idol olarak gördüğümü söyleyebilirim.” açıklamasında bulundu.

Milli takım formasıyla sahaya çıkmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu vurgulayan 25 yaşındaki oyuncu, “Milli takımın bendeki yeri çok ayrı. Milli forma demek, milletimizi ve bayrağımızı temsil etmek demek. Hocalarım hangi mevkide bana güvenirse, onların güvenini boşa çıkarmamak için elimden geleni yapıyorum. Milli formayı giymek, ay-yıldızı göğsümde taşımak çok ayrı bir gurur. Hala her maç öncesi aynı heyecanı yaşıyorum.” dedi.

“HEDEFİM HER ZAMANKİ GİBİ KUPALAR KAZANMAK”

Gelecek hedeflerine de değinen Red Bull sporcusu Barış Alper Yılmaz, “Her zaman çalışmaya devam edip önümdeki idmana ve bir sonraki maça odaklanıyorum. Hedefim ise, her zamanki gibi kupalar kazanmak.” şeklinde konuştu.