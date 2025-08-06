Ev hapsi bitti, makamına döndü: Abdurrahman Tutdere'den ilk açıklama geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, ‘İcbar suretiyle irtikap’ suçlamasıyla gözaltına alınması sonrası 10 Temmuz 2025’te görevinden uzaklaştırılmıştı. 5 Temmuz’da gözaltına alındığını, ardından dört gün nezarette kaldığını ve ev hapsine alındığını söyleyen Tutdere, 25 Temmuz 2025’te İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla adli kontrol tedbirinin kaldırıldığını hatırlattı. İçişleri Bakanlığı’nın da bu karar doğrultusunda harekete geçmesiyle Başkan Tutdere, belediye başkanlığı görevine resmen iade edildi.

Göreve iadesi sonrası belediye binasında makamına geçen Tutdere, kamuoyuna yaptığı açıklamada birlik, dayanışma ve hukuk vurgusu yaptı. “Bugün Adıyaman Belediyesi’nde, halkımızın bize emanet ettiği bu görevin başındayım” diyen Başkan Tutdere, sürecin hukuken ve vicdanen yanlış olduğunu ifade etti.

“BU KARARI HALK ZATEN VERMİŞTİ”

Tutdere açıklamasında halkın iradesine sık sık vurgu yaptı: “31 Mart’ta halkın helal oylarıyla seçildiğimiz görevden, geçici olarak uzaklaştırıldık. Ancak halkımız bu kararı hiçbir zaman kabul etmedi. Edirne’den Mersin’e, Samsun’dan Hatay’a kadar milyonlarca insan bu haksızlığa karşı ses yükseltti. Vicdanlar bu yanlışı kabul etmedi, hukuk da gereğini yaptı.” Tutdere, Türkiye’de hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı olmayan belediye başkanlarına uygulanan tutuklama ve kayyum süreçlerine de dikkat çekti. “Anayasanın masumiyet karinesi, seçme ve seçilme hakkı gibi temel ilkelerine uyulmalıdır. Hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmayan herkes masumdur” diyen Tutdere, tutuklu belediye başkanlarının tutuksuz yargılanmasını ve kayyum uygulamalarının son bulmasını istedi.

Depremin ardından ağır yara alan Adıyaman’ın ayağa kalkması için çalıştıklarını belirten Tutdere, “Depremin yaralarını sarmak, Adıyaman’ı yeniden inşa etmek ve daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışıyoruz. Şeffaf, açık ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz. Adıyaman halkı rahat olsun; biz her zaman yanlarında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz” dedi.