e-YDS başvuruları başladı! Sınav ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? Detaylar belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı e-YDS/9 İngilizce sınavı için başvuru sürecinin başladığını duyurdu. Başvurular elektronik ortamda alınırken, sınav tarihi ve sınavın uygulanacağı iller de açıklandı.

e-YDS 2025/9 İngilizce sınavı, 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek. Adaylar, sınava yalnızca Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana illerindeki ÖSYM e-Sınav Uygulama Binalarında katılabilecek.

Sınav, 150 dakika sürecek ve toplam 80 çoktan seçmeli sorudan oluşacak. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. Her doğru cevap 1,25 puan olarak değerlendirilecek.

Adaylar, başvurularını 14 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecek. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra sınav giriş belgeleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yayımlanacak.

Sınav günü, adayların sınav merkezlerine en geç saat 13.30’a kadar giriş yapmaları gerekiyor. Bu saatin ardından gelen adaylar sınava alınmayacak.