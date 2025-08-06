Tokat’ta korkutan yangın! Alevler ormanı sardı, müdahale sürüyor

Tokat’ın Erbaa ilçesinde yer alan Doğanyurt köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, bölgedeki rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine orman ekipleri arazözlerle, Erbaa, Niksar ve Tokat’tan çıkan itfaiye ekipleriyle birlikte yangına müdahale etmeye başladı. Yoğun çalışmalar sürerken, alevlerin kontrol altına alınmasına yönelik hava ve kara destekli müdahalelerin devam ettiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatılırken, çevredeki yerleşim yerlerine yönelik şu an için bir tehdit bulunmadığı bildirildi.