3 ilde denize girmek yasaklandı! İşte tarih tarih yasak listesi

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından üç ilden yasak kararı geldi. Denize girmek tehlikeli ve yasak!

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
3 ilde denize girmek yasaklandı! İşte tarih tarih yasak listesi
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Fırtına ve sağanak yağışlı havanın etkisini artırması üzerine İstanbul, Kocaeli ve Kırklareli'de denize girmek yasaklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün olumsuz hava koşulları uyarısının ardından valilik ve kaymakamlıklardan peş peşe açıklamalar geldi.

5 İLÇEDE YASAK!

İstanbul’da fırtına nedeniyle bazı ilçelerde denize girişler geçici olarak yasaklandı.
Beykoz genelinde ve Sarıyer’in Kısırkaya Plajı’nda 10 Ağustos’a kadar, Çatalca ve Eyüpsultan’da ise 9 Ağustos’a kadar denize girmek yasaklandı.
Arnavutköy’de ise yasak sadece bugün (6 Ağustos) geçerli olacak.
Yetkililer, kararın yüksek dalga boyları nedeniyle can ve mal kaybının önüne geçmek için alındığını duyurdu.

KOCAELİ'DE 3 GÜNLÜK YASAK!

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde 6-8 Ağustos tarihleri arasında tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı. Kandıra Kaymakamlığı, hava ve deniz şartlarının elverişsiz olması nedeniyle vatandaşların yasağa uyması gerektiğini vurguladı. Konuya ilişkin başka bir ayrıntı paylaşılmadı.

KIRKLARELİ VİZE'DE YASAK!

Kırklareli’nin Vize ilçesinde de 6-9 Ağustos tarihleri arasında denize girilmesi yasaklandı. Kaymakamlık, olumsuz hava ve deniz koşullarını gerekçe göstererek tüm plajlarda yasak uygulanacağını bildirdi. Denetimlerin ise jandarma ekiplerince yapılacağı belirtildi.

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