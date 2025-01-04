Şehir sağanak altında! Evleri su bastı

Muğla'nın Datça ilçesi sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle zor anlar yaşıyor. Şiddetli yağışlar sonucu bazı evleri su basarken tarım alanları da zarar gördü. Belediye ekipleri, su baskınlarına müdahale etmek için yoğun mesai harcarken, Kazım Yılmaz Bulvarı'nda oluşan su birikintileri araç trafiğini olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle bazı kümes hayvanları da telef oldu. İlçede yoğun yağışların oluşturduğu tahribatı gidermek için ekipler teyakkuzda.

Datça Kaymakamı Murat Atıcı, sağanağın gece boyunca devam edeceğini belirterek vatandaşları uyardı: "Gece boyunca yağış olacak. Dere kenarında ve kot altında oturan vatandaşlarımız biraz daha dikkatli olurlarsa iyi olacak."

İskele Mahallesi Muhtarı Meri Bora, bölgede bazı evlerde su baskınlarının yaşandığını ifade ederek ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi.

Sağanağın etkili olduğu bir diğer bölge olan Bodrum’da da ekipler olası su baskınlarına karşı hazırlıklarını sürdürüyor.