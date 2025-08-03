“Sen kime yan bakıyorsun?” dedi, 6 kişi birden saldırdı!

Aksaray Taşpazar Mahallesi'nde gece yarısı yaşanan olayda, iddiaya göre küfür ve hakarete karşı çıkan bir esnaf, 6 kişi tarafından acımasızca darp edildi. Şüpheliler kısa sürede serbest bırakıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
“Sen kime yan bakıyorsun?” dedi, 6 kişi birden saldırdı!
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Olay, Aksaray’ın Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı Piri Mehmet Paşa Çarşısı önünde gece yarısı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede esnaflık yapan 30 yaşındaki Mustafa D., dükkanını kapatıp yaya olarak bulvardan geçerken, iddiaya göre 6 kişinin küfür ve hakaretine maruz kaldı.

"KAVGAYA GEREK YOK" DEDİ AMA KURTULAMADI

Duruma tepki göstererek şahısları uyaran Mustafa D., bir anda saldırıya uğradı. 6 kişi birden adamın üzerine yürüyerek saldırdı. Mustafa D. arada kalıp kendini savunmaya çalışsa da, 6 kişinin ortak saldırısı sonucu ağır şekilde darp edildi. Şahsın “kavgaya gerek yok” demesine rağmen saldırganlar, darp etmeye devam etti. Saldırganlar daha sonra olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Çevredeki vatandaşlar kavgayı fark ederek hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, yerde yatan Mustafa D.’ye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı şahıs, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mustafa D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelilerin kimliğini kısa sürede belirledi. Tespit edilen 6 kişi bir bir yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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