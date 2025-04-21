Sendikacıyı yumruklayan Başkanın Belediyesinde grev başladı

Ankara’da Altındağ Belediyesi işçileri, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle bugün greve başladı. Belediyede yetkili sendika olan Hizmet-İş’in çağrısıyla sabah saatlerinde belediye binası önünde toplanan işçiler, basın açıklamasının ardından grev pankartını astı.

Ekrem Demir Ekrem Demir
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Geçmişte sendikacıyı yumruklamasıyla gündeme gelen Altındağ Belediye Başkanı’nın yönettiği belediyede, toplu iş sözleşmesinde uzlaşma sağlanamadı. Sendika yetkilileri, işçilere yalnızca asgari ücret önerildiğini belirtti.

Grev sürecini anlatan Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, daha önce hukuka uygun şekilde imzalanan ek protokolün belediye yönetimi tarafından uygulanmadığını hatırlattı.

Belediyeden işten çıkarılan 46 işçi de grevdeki çalışanlarla birlikte hak mücadelesi veriyor. Coşkulu sloganlar, düdük sesleriyle greve başlayan işçilere, süreci başından beri destekleyen Vatan Partisi de destek verdi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Altındağ işçi grev
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