Sıcaktan etkilenen hayvanlar için yaylalara tonlarca su taşınıyor! Günde 200 ton su...

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle su sıkıntısı yaşayan besicilerin talebi üzerine Karacadağ’da 5 ve 10 tonluk 44 su deposu ile 5 metre uzunluğunda 37 sıvat (Hayvan içme suyu tesisi) yaptı.

200 TON SU TAŞINIYOR!

Binlerce küçükbaş hayvanın su ihtiyacının karşılanması amacıyla su depoları ve sıvatlara her gün tankerlerle 200 ton su taşınıyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, iklim değişikliğiyle birlikte artan sıcakta besicilerin su ihtiyacını karşılamak için bölgede güneş enerjisi ile çalışan sondaj kuyuları açmayı planlıyor.