“Şiddete Karşı Seferberlik Başlatıyoruz”

Eskişehir Valiliği, Anadolu Üniversitesi ve Şiddetle Mücadele (HEGEM) Vakf’ınca düzenlenen programın açılışında HEGEM Başkan Vekili Gül Sultan Özeren ve KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ile Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy birer konuşma yaptı. Panelde HEGEM Vakfı Başkanı Adem Solak, Başkan Vekili Gül Sultan Özeren, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Nurten Sargın, Bağımsız Arabulucu Avukatlar Derneği (BADER) Başkanı Avukat Dursun Yassıkaya ve Doç. Dr. Ersan Koç konuşmacı olarak yer aldı.

İnsan Hakları Önemli Aşamalardan Geçti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki panelin açılışında yaptığı konuşmada, insan haklarının binlerce yıldır gelişen süreç sonucu ortaya çıktığına vurgu yaparak, şunları söyledi:

- Bu haklar devredilemez haklardır. İnsan hakları bu sürece gelirken oldukça önemli aşamalardan geçmiştir. Uluslararası kayıtlara baktığımızda, 1215'te Magna Carta'dan başlayan süreç 1789'daki Fransız İhtilali ile daha sonraki süreçlerde de dünya genelinde yaşanan birçok savaş ve insan hakları ihlallerinin sonucu Birleşmiş Milletlerin bu alanda çalışma yapılması konusundaki hassasiyetleri çerçevesinde 10 Aralık 1948'de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kabul edilmiş ve tüm insanlığa bir çağrıda bulunulmuştur. Avrupa Birliği süreci içinde baktığımızda ise 1950 yılında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin taslağı hazırlanmış, 1953 yılında da yürürlüğe girmiştir.



95 Yılı Dönüm Noktası Oldu

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin bu anlamdaki en temel belgelerden biri olduğunu vurgulayan Vali Aksoy, Türkiye'nin bu sözleşmeye 1987 yılında bireysel başvuru hakkı kazandığını dile getirdi. Türkiye'nin 1990'da da yargı yetkisi tanıyan ülke konumuna geldiğinin altını çizen Vali Aksoy, "Ülkemizde de insan haklarının gelişmesi ve korunması bakımından önemli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Özellikle 1995 yılından sonra insan haklarının korunması ve geliştirilmesi bakımından devletin bütün kurumlarında önemli çalışmalar ortaya konmuştur." vurgusunu yaptı.

Dünyayı Dönüştürecek Proje

Vali Aksoy'un ardından konuşan Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, HEGEM Vakfı ile ortaklaşa yürütülen sosyal arabuluculuk projesinin Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

- Küresel Gazeteciler Konseyi olarak kamu diplomasisine destek vermek için her türlü araçtan faydalanmak ve ülkemizin adını daha da yukarılara taşımak istiyoruz. Bu kapsamda sosyal sorumluluk yükümlülüğümüz açısından dünyanın önde gelen projelerinde yer almak için görüşmeler yapıyoruz. Ülkemiz, bölgemiz ve dünya için anlamlı bir değişiklik yapacak projelerden biri olan sosyal arabuluculuk projesinde de bu kapsamda yer almaktan onur duyuyoruz. Bu proje toplumun tüm katmanlarında kabul görecek ve ülkenin önümüzdeki 50 yılına damga vuracak çok önemli bir projedir.

HEGEM Vakfı Başkanvekili Gül Sultan Özeren de yaptığı konuşmada sosyal arabuluculuk projesinin önemine değinerek Türkiye için büyük bir fırsat doğduğunu belirtti.

"Seferberlik Başlatıyoruz"

Yaklaşık 2 saat süren panelin konuşmacıları da projenin önemini rakamlar ve örneklerle anlattılar. HEGEM Başkanı Adem Solak, projenin 3 bakanlık ve 30’a yakın üniversite ayrıca çok sayıda STK ile birlikte çok kapsayıcı olduğunu ifade ederek, “Cumhurbaşkanlığı 12’nci kalkınma planına da giren projemizin başarıya ulaşması için seferberlik ilan ediyoruz” dedi.

Yoğun Katılım

Panele konuk olarak çok sayıda sivil insanın yanısıra, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Beylikova Kaymakamı Kübra Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici ile İl Müftüsü Bekir Gerek de katıldı.