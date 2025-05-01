Şiddetli yağmur bisiklet turunu durdurdu: 5. etap iptal edildi

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun Marmaris-Aydın etabı, etkili yağış nedeniyle sporcuların güvenliği gözetilerek iptal edildi. Yarış, ertesi gün Selçuk etabıyla devam edecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Şiddetli yağmur bisiklet turunu durdurdu: 5. etap iptal edildi
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60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda heyecan, olumsuz hava koşullarına takıldı. Beşinci etap olan Marmaris-Aydın parkuru, şiddetli yağış ve kötü hava şartları sebebiyle iptal edildi.
Etap, Muğla’nın Marmaris ilçesinde planlandığı gibi start aldı. Ancak kısa bir sürede yağmurun etkisini artırması, sporcular için risk oluşturdu. Organizasyon Komitesi, güvenlik gerekçesiyle yarışın devam ettirilmemesi yönünde karar aldı.

İptalin ardından gözler turun bir sonraki gününe çevrildi. Açıklamaya göre 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Selçuk (İsabey) - Selçuk (Meryemana) etabıyla devam edecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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