Silahlı Çatışmada 17 Tutuklama

İzmir Adliyesi'nin karşısındaki lokantada çıkan silahlı çatışmada gözaltına alınan 20 kişiden 17'si tutuklandı. Davalı iki grup arasındaki silahlı çatışmasında 1 kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı.

Silahlı Çatışmada 17 Tutuklama
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İzmir'de 1 kişinin ölümü 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı çatışmada gözaltına alınan 20 kişi savcılığa sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan zanlılardan 17'si nöbetçi hakimlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Silahlı Çatışmada 17 Tutuklama

Olay 25 Eylül Pazartesi günü yaşandı. 2020 yılında 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı olay ile ilgili İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşması görülmüştü. Taraflar duruşmada ifade verdikten sonra adliyenin karşısındaki iki katlı bir lokantada karşılaştı. Bu karşılaşma silahlı çatışmaya dönüştü.

İzmir Adliyesinin çevresi makineli silah ve tabanca sesleriyle yankılandı. Çatışma sokağa taşındı. Eli silahlı kişiler çevredeki insanlara aldırış etmeden karşılıklı kurşun yağdırdılar. 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Polis saldırganları kısa sürede yakaladı. Soruşturmada 2'si 18 yaşından küçük 20 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklanmaları için mahkemeye sevk edilen 20 şüpheliden 17'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikte tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol ile serbest kaldı.

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