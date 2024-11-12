Silahlı tartışma: Saldırgan 112’yi arayıp teslim oldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi yaralanırken saldırgan, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Silahlı tartışma: Saldırgan 112’yi arayıp teslim oldu
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Edinilen bilgiye göre, Kepez Mahallesi İlyas Karaca Sokak'ta B.T. ile E.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. Kavgada, B.T. E.G.’nin silahından çıkan kurşunla yaralandı.

Saldırının ardından E.G., bölgedeki bir kahvehaneye giderek 112’yi arayıp olayı ihbar etti. Polis ekipleri olay yerine gelerek E.G.’yi gözaltına aldı. Yaralanan B.T., sağlık ekipleri tarafından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan B.T.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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