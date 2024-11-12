Silahlı tartışma: Saldırgan 112’yi arayıp teslim oldu

Edinilen bilgiye göre, Kepez Mahallesi İlyas Karaca Sokak'ta B.T. ile E.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. Kavgada, B.T. E.G.’nin silahından çıkan kurşunla yaralandı.

Saldırının ardından E.G., bölgedeki bir kahvehaneye giderek 112’yi arayıp olayı ihbar etti. Polis ekipleri olay yerine gelerek E.G.’yi gözaltına aldı. Yaralanan B.T., sağlık ekipleri tarafından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan B.T.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.