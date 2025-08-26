Sincan’da dehşet! Uyuyan çocuğu lağım faresi ısırdı

Ankara’nın Sincan ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Evinde uyuyan küçük bir çocuk, lağım faresi tarafından yüzünden ısırıldı. Kuduz riski nedeniyle hastaneye kaldırılan çocuğa kuduz aşısı ve antibiyotik tedavisi uygulandı.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde hafta sonu meydana geldi. İddiaya göre, odasında uyuyan çocuğun ağlama sesiyle odaya koşan anne Hasret Ermiş, oğlunun yüzünden akan kanı fark etti. Kısa sürede hastaneye kaldırılan çocuğa kuduz aşısı yapıldı. Ancak annenin iddiasına göre, durum belediye ekiplerine bildirilmesine rağmen günler geçmesine karşın herhangi bir ilaçlama yapılmadı.

Anne Hasret Ermiş, yaşadıkları korku dolu anları şöyle anlattı:

“Sabah ezanına yakın saatlerde oğlumun ağlama sesiyle uyandık. Yüzünden durduramadığımız şekilde kan akıyordu. Çarşaflarını değiştirmek için odasına girdiğimde yatağın altından çıkan lağım faresini gördüm. Peteğin altına girdi, sonra kaçtı. Çocuğum epilepsi hastası olduğu için hemen Bilkent Şehir Hastanesi’ne götürdük. Yanağını ve göz kapağını ısırmış, tırmalamış. Hastanede özel ilaç enjekte ettiler, kuduz aşısı yapıldı. Toplam 5 doz aşı uygulanacak. Şu an antibiyotik tedavisi devam ediyor.”

Olay sonrası belediyeye başvurduklarını belirten anne Ermiş, yetkililere çağrıda bulundu:

“Belediye ekiplerini aradık, talebiniz oluşturuldu mesajı geldi. Ancak bugün 3. günümüz ve hâlâ bir ilaçlama yapılmadı. Biz bunu çocuğumuzla yaşadık, başka aileler yaşamasın istiyoruz. Çünkü bu hayvanlar hastalık taşıyor. Ne yapılması gerekiyorsa acilen yapılmalı.”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

fare Sincan
