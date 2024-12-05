Sinop'ta işçileri taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Sinop'ta fabrikaya işçi taşıyan servis minibüsü devrildi. Feci kazada 15 kişi yaralandı. Yaralılar, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Sinop'ta işçileri taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var
Yayınlanma:

Sinop'ta feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı yer Taşmanlı mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Gerze ilçesinden Sinop Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikaya işçi taşıyan Muhammed Ali Yurbaş idaresindeki 57 S 4056 plakalı minibüs, refüje çarparak emniyet şeridine devrildi.

Sinop'ta işçileri taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var - Resim : 1

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 14 işçi, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sahte ve kaçak 1300 şişe içki ele geçirildiSahte ve kaçak 1300 şişe içki ele geçirildiGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

Sinop trafik kazası
Günün Manşetleri
Esnafa konum vergisi mi geliyor?
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı
Milli Savunma Bakanlığından Suriye açıklaması
53 terörist etkisiz hale getirildi
Eğitim harcamaları 1,1 trilyon lirayı geçti
30 şehirde Gürz-28 operasyonları
Yenidoğan çetesi davasında ara karar açıklandı
Fransa’da siyasi deprem
Narin'in üzerinden alınan saç ve kıl örneklerinin sonucu çıktı!
Filistin Büyükelçisi'nden Vatan Partisi'ne ziyaret
Çok Okunanlar
Tarihte bugün: 5 Aralık'a damga vuran olaylar Tarihte bugün: 5 Aralık'a damga vuran olaylar
Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri belli oldu Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri belli oldu
5,6 büyüklüğünde deprem oldu 5,6 büyüklüğünde deprem oldu
Yenidoğan çetesi davasında ara karar açıklandı Yenidoğan çetesi davasında ara karar açıklandı
30 şehirde Gürz-28 operasyonları 30 şehirde Gürz-28 operasyonları