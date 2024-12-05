Sinop'ta işçileri taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var
Sinop'ta fabrikaya işçi taşıyan servis minibüsü devrildi. Feci kazada 15 kişi yaralandı. Yaralılar, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Sinop'ta feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı yer Taşmanlı mevkisi oldu.
Edinilen bilgiye göre, Gerze ilçesinden Sinop Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikaya işçi taşıyan Muhammed Ali Yurbaş idaresindeki 57 S 4056 plakalı minibüs, refüje çarparak emniyet şeridine devrildi.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 14 işçi, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı