Sinop’ta orman yangını: 22 hektar kül oldu, köy tahliye edildi

Sinop’un Durağan ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, 22 hektarlık alan zarar gördü. Yangın nedeniyle 100 haneli Köklen köyü tahliye edildi.

Yayınlanma:

Köklen köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün çıkan ve 22 hektar alanda etkili olan yangına müdahale sürüyor. Yangın söndürme helikopterleri, sabahın ilk ışıklarıyla ırmaktan su alarak çalışmalara yeniden başladı.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, toplam 4 hava aracı, helikopter, 60 kara aracı ve 225 personelle yangına kesintisiz müdahale edildiği bildirildi. Türk Kızılay ekipleri de yangında görev alan personele ikramda bulunuyor. Açıklamada, Vali Mustafa Özarslan’ın Sinop Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi’ni ziyaret ederek, Köklen köyünde örtü yangını şeklinde devam eden yangının son durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Yangın sırasında 100 haneli Köklen köyü tedbiren boşaltıldı. Köyde yaşayan 65 kişiden 39’u Durağan ilçesindeki kamu kurumuna ait pansiyona, diğerleri ise yakınlarının yanına yerleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

