SİPER Ürün-2 test atışını başarıyla tamamladı

Türkiye'nin yerli ve milli hava savunma sistemi olan SİPER Ürün-2, uzun menzil ve yüksek irtifada caydırıcılık sağlayarak bir test atışını başarıyla gerçekleştirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
SİPER Ürün-2 test atışını başarıyla tamamladı
Yayınlanma:

12 Eylül 2024'te Sinop Test Merkezi'nde yapılan bu önemli denemeye Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri yetkilileri katıldı. Test esnasında Atış Kontrol Merkezi, Veri Bağı, Füze Fırlatma Sistemi ve SİPER Ürün-2 Füzesi kullanılarak sistemin yetenekleri denendi. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, bu testin önemli veriler sunduğunu ve projenin geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca, bu projenin stratejik tesisleri koruma amacına hizmet ettiğini ve ilerleyen aşamalarda balistik füzelere karşı da etkin olacağını vurguladı.

SİPER Projesi, ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE ortaklığında geliştiriliyor ve bu testin ardından, SİPER Ürün-1 Sisteminin yıl sonunda envantere kazandırılması hedefleniyor. Testin başarıyla sonuçlanması, Türkiye'nin savunma sanayii açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Tekstil fabrikasında feci kaza: İşçinin kolu makineye kapıldı!Tekstil fabrikasında feci kaza: İşçinin kolu makineye kapıldı!Yurt
füze denemesi Milli Savunma
Günün Manşetleri
Fransa'da festivalde PKK propagandası
Yarın bu ilçelerde su kesintisi yaşanacak!
SİPER Ürün-2 test atışını başarıyla tamamladı
Trump'a bir suikast girişimi iddiası
Aileler LGBT tehdidine 'dur' dedi
Goldman'a Vatan Partisi’nden yanıt
Aileler LGBT propagandasına karşı yürüyor
Narin cinayetinde yeni gelişme
Sakarya'da şiddetli patlama
3 terörist etkisiz hale getirildi
Çok Okunanlar
Yarın bu ilçelerde su kesintisi yaşanacak! Yarın bu ilçelerde su kesintisi yaşanacak!
Genç kız bekçiyi bıçakladı, polis ateş açarak etkisiz hale getirdi Genç kız bekçiyi bıçakladı, polis ateş açarak etkisiz hale getirdi
Fransa'da festivalde PKK propagandası Fransa'da festivalde PKK propagandası
Çakarlı araç kullanan 265 sürücüye işlem yapıldı Çakarlı araç kullanan 265 sürücüye işlem yapıldı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs kamyona çarptı, 7 yaralı var Tarım işçilerini taşıyan minibüs kamyona çarptı, 7 yaralı var