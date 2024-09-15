SİPER Ürün-2 test atışını başarıyla tamamladı

12 Eylül 2024'te Sinop Test Merkezi'nde yapılan bu önemli denemeye Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri yetkilileri katıldı. Test esnasında Atış Kontrol Merkezi, Veri Bağı, Füze Fırlatma Sistemi ve SİPER Ürün-2 Füzesi kullanılarak sistemin yetenekleri denendi. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, bu testin önemli veriler sunduğunu ve projenin geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca, bu projenin stratejik tesisleri koruma amacına hizmet ettiğini ve ilerleyen aşamalarda balistik füzelere karşı da etkin olacağını vurguladı.

SİPER Projesi, ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE ortaklığında geliştiriliyor ve bu testin ardından, SİPER Ürün-1 Sisteminin yıl sonunda envantere kazandırılması hedefleniyor. Testin başarıyla sonuçlanması, Türkiye'nin savunma sanayii açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.