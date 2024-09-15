Tekstil fabrikasında feci kaza: İşçinin kolu makineye kapıldı!

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen iş kazasında, bir tekstil fabrikasında çalışan işçi, kolunu makineye kaptırarak ciddi şekilde yaralandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Tekstil fabrikasında feci kaza: İşçinin kolu makineye kapıldı!
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 Olay, Muratlı Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Kisbu Tekstil Fabrikası'nda yaşandı. 32 yaşındaki işçi Ömer K., sağ kolunu makineye kaptırdı ve kolu dirseğin üzerinden koptu. Diğer çalışanların müdahalesiyle makine durduruldu ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen ambulansla ağır yaralanan işçi, acil olarak Lüleburgaz'daki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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