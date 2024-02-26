Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistemi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı!

Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul'da raylı sistem uzunluğunun 340 kilometreyi bulduğunu söyledi. Erdoğan, konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimini de eleştirdi.

İstanbul'da 10 yıldır atıl olan Sirkeci ve Kazlıçeşme arasındaki 8,3 kilometrelik tren hattı kente geri kazanıldı. Tren hattı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının iyileştirmeleri sonucu yeniden hizmete açıldı. Raylı sistem hattı toplam 8 duraktan oluşuyor. Ayrıca 7,3 kilometresine de yürüyüş ve bisiklet yolu yapıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul'da raylı sistemlerin uzunluğunu açıkladı. Erdoğan, konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimini de eleştirdi. Yatırım yapılmadığını söyledi. Öte yandan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı 15 gün ücretsiz olacak.