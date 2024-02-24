Şırnak'ta 4 Hint şebeği ele geçirildi

Şırnak'ta yasa dışı yollardan yurda sokulan 4 Hint şebeği ele geçirildi. İlk muayenesi yapılan Hint şebekleri Gaziantep Hayvanat Bahçesine teslim edildi.

Şırnak'ta 4 Hint şebeği ele geçirildi
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Şırnak’ta polis kaçakçılara izin vermedi. Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama yaptığı sırada bir kamyoneti durdurdu.

Ekipler kamyonetin kasasında yaptığı aramada, yasa dışı yollardan yurda sokulduğu belirlenen ve beslenmesine izin verilmeyen 4 Hint şebeği buldu.

Kamyonet sürücüsüne 41 bin 817 lira idari para cezası uygulandı. Hint şebekleri Şırnak Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Burada veteriner tarafından ilk muayenesi yapılan Hint şebekleri, Gaziantep Hayvanat Bahçesine gönderildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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