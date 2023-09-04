Şırnak’ta kaçakçılara darbe! 51 kişi gözaltına alındı

Şırnak'ta yapılan operasyonlarda, Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda, 51 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak’ta kaçakçılara darbe! 51 kişi gözaltına alındı
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Şırnak'ta yapılan operasyonlarda, Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda, 51 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak’ta kaçakçılara darbe! 51 kişi gözaltına alındı - Resim : 1


Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda ele geçirilen ürünler şu şekilde; 12 gram bonzai, 8.25 gram metamfetamin, 2 adet sentetik ecza, 1 adet bong, 0,58 gram eroin maddesi, 5 bin 888 paket sigara, 250 adet puro, 895 litre kaçak akaryakıt, 568 adet fişek, 218 adet cep telefonu aksesuarı, 120 adet elektronik emtia (akıllı saat, elektronik sigara), 141 adet muhtelif emtia (gözlük, ayakkabı, kapı menteşesi), 34 adet cep telefonu, 32 kilo çay.


Yapılan operasyonlarda 40 kişi kaçakçılık, 11 kişi asayiş suçundan olmak üzere toplam 51 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Kaçakçılık operasyonlarında 11 şüpheli ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırdı. 23 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# şırnak # operasyon # kaçakçılık
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