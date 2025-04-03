Şişli'de eğlence mekanına silahlı saldırı! Saldırganlar kayıp

İstanbul’un en işlek noktalarından biri olan Şişli Harbiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Bir eğlence mekanında çıkan tartışma, kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıyla sonuçlandı.

İddiaya göre, mekanın içinde yaşanan bir tartışmanın ardından dışarı çıkan şüpheliler, yanlarında getirdikleri silahlarla iş yerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu iki kişi yaralanırken, saldırganlar olay yerinden hızla kaçtı.

SALDIRGANLAR OTOMOBİLLE KAÇTI

Silah sesleri üzerine çevrede büyük panik yaşanırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırganların, plakası belirlenemeyen bir otomobille bölgeden uzaklaştıkları öğrenildi.

Yaralılardan biri ambulansla hastaneye kaldırılırken, diğeri çevredeki vatandaşların yardımıyla bir taksiye bindirilerek hastaneye götürüldü. Her iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları incelemelerde çok sayıda kovan tespit etti, polis ekipleri de suç unsuru atılabileceğini düşünerek çevredeki çöp konteynerlerinde arama yaptı.

Çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamera kayıtlarını alan polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.