Şişli’de o sürücüye ceza yağdı! Ali Yerlikaya uyardı: Aynı hatayı yapan ehliyetini kaybedecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Şişli’de ambulansa yol vermeyen bir sürücünün yakalanarak cezalandırıldığını bildirdi. Yerlikaya, yeni Trafik Kanunu teklifiyle birlikte ambulans, itfaiye ve diğer geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeyen sürücülere çok daha caydırıcı yaptırımlar getirileceğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yeni Trafik Kanunu teklifine göre, bu sürücünün ehliyeti 30 gün geri alınacak, aracı 30 gün trafikten men edilecek. Mevcut kanunda ambulansa yol vermemenin yaptırımı 993 lira. Sizce bu ceza caydırıcı olabilir mi?” ifadelerini kullandı.

“GEREĞİ YAPILDI”

Yerlikaya paylaşımında, “Gereği yapıldı” notuyla Şişli’de ambulansa yol vermeyen aracın görüntülerini de paylaştı. Aracın sürücüsü E.A’nın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandığını ve idari para cezası uygulandığını belirtti.

Yeni trafik kanunu teklifine göre, geçiş üstünlüğüne sahip ambulans ve itfaiye araçlarına yol vermeyenlerin ehliyetleri 30 gün süreyle geri alınacak, araçları 30 gün trafikten men edilecek. Aynı ihlali 5 yıl içinde ikinci kez yapan sürücülerin ehliyetleri ise tamamen iptal edilecek.

Bakan Yerlikaya, “Ambulansların can taşıdığını ve zamanla yarıştığı gerçeğini unutmamalıyız. Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi ya da çok sevdiğimiz birini hastaneye yetiştirmeye çalışıyor olabilir. Ambulansa yol vermeyenleri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim” diyerek vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu.