Sivas'ta deprem oldu! Naci Görür'den uyarı: Potansiyel daha büyük

Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, önemli uyarılarda bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sivas'ta deprem oldu! Naci Görür'den uyarı: Potansiyel daha büyük
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Görür, depremin Ayvalı Fay Zonu yakınlarında gerçekleştiğini ve bu fayın 6 büyüklüğünde depremler üretme potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, Gürün'deki depremin Ayvalı Fay Zonu çevresinde oluştuğunu ifade ederek şu bilgileri paylaştı:

“Bu fay, levha içi (intraplate) özellik taşıyan bir yapı ve 6 büyüklüğüne varan depremler üretebilir. Sarsıntı, bölgenin sismik potansiyelini bir kez daha hatırlatıyor.”

Depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmazken, uzmanlar bölgede dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

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