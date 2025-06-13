Sivas'ta deprem oldu! Naci Görür'den uyarı: Potansiyel daha büyük

Görür, depremin Ayvalı Fay Zonu yakınlarında gerçekleştiğini ve bu fayın 6 büyüklüğünde depremler üretme potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, Gürün'deki depremin Ayvalı Fay Zonu çevresinde oluştuğunu ifade ederek şu bilgileri paylaştı:

“Bu fay, levha içi (intraplate) özellik taşıyan bir yapı ve 6 büyüklüğüne varan depremler üretebilir. Sarsıntı, bölgenin sismik potansiyelini bir kez daha hatırlatıyor.”

Depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmazken, uzmanlar bölgede dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.