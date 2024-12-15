Sivas'ta kan donduran cinayet: Annesini boğdu kardeşini vurdu!

Sivas'ta kan donduran bir cinayet yaşandı. Hüseyin Kurt, tartıştığı 67 yaşındaki annesi Şehriban Kurt’u poşetle boğdu, 46 yaşındaki kardeşi Hasan Kurt’u ise tabancayla vurarak öldürdü.

Sude İnak Sude İnak
Sivas'ta kan donduran cinayet: Annesini boğdu kardeşini vurdu!
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Olay, Kılavuz Mahallesi Şehzade Sokak’taki 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Dünden bu yana Şehriban ve oğlu Hasan Kurt’tan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Saat 20.30 sıralarında olay yerine gelen itfaiye ekipleri  kapıyı açan olmayınca evin penceresinden daireye girdiğinde anne oğulun cansız bedeniyle karşılaştı.

ANNESİNİ POŞETLE BOĞDU

Yapılan ilk incelemede Şehriban Kurt’un evin mutfağında başına geçirilen poşetle boğulduğu, eczacı kalfası oğlu Hasan Kurt’un ise tabancayla başından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından anne- oğulun cenazesi, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis, Şehriban Kurt’un oğlu Hüseyin Kurt’u gözaltına aldı. Hüseyin Kurt’un alınan ilk ifadesinde olayı dün gerçekleştirdiği, nedeninin ise aralarında çıkan borç- alacak tartışması olduğunu söylediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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