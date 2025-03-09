Sivas’ta korku dolu anlar! Koluna demir parmaklık saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı

Sivas’ın İstiklal Mahallesi'nde meydana gelen olayda, apartman bahçesinde oynayan 8 yaşındaki Z.Ş., bilinmeyen bir nedenle demir parmaklıklara takıldı. Çocuğun koluna saplanan demir parmaklık, büyük acıya neden olurken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis’e bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, büyük bir dikkat ve titizlikle çalışarak çocuğun koluna saplanan demiri kesti.

Kurtarma çalışmalarının ardından Z.Ş., koluna saplanan demir parçasıyla birlikte sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastanede yapılan operasyonla çocuğun kolundaki demir çıkarıldı